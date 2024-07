Vasco bate Atlético-GO e chega a quatro vitórias consecutivas

Pela primeira vez desde 2012, o Vasco engatou quatro vitórias consecutivas no Brasileirão ao bater o Atlético-GO por 1 a 0, nesta quarta-feira (17), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

A vitória veio graças a um belo gol do atacante David, aos seis minutos do segundo tempo, aproveitando assistência de Hugo Moura para finalizar de esquerda, de fora da área.

Com o resultado, o time carioca se afasta ainda mais da zona de rebaixamento, abrindo oito pontos de distância, e fica a seis do G6 — veja a tabela atualizada.

Além disso, amplia a sequência invicta sob comando do interino Rafael Paiva para cinco jogos, com direito a quatro vitórias consecutivas: contra Fortaleza, Internacional, Corinthians e Atlético-GO.

Vegetti perde pênalti no primeiro tempo

No primeiro tempo, o Vasco teve duas boas oportunidades de abrir o placar. Primeiro, aos 20 minutos, o artilheiro e capitão Vegetti cobrou pênalti que ele mesmo sofreu, mas parou na defesa do goleiro Ronaldo.

Um minuto depois, Praxedes chegou a marcar o gol, aproveitando assistência de David, mas o árbitro flagrou impedimento de Vegetti na origem do lance.

Situação da tabela e próximos jogos

Com a vitória, o Vasco chega aos 23 pontos, ganha duas posições e assume o 9º lugar da tabela, a seis pontos do G6.

Na próxima rodada, o time carioca volta a jogar fora de casa, contra o Atlético-MG, domingo (28), às 16h (de Brasília), na Arena MRV.

Com apenas 11 pontos, o Atlético-GO, por sua vez, segue em situação complicada na zona de rebaixamento, na penúltima posição, a quatro pontos do Vitória, o primeiro time fora do Z4.

Também no domingo, o Dragão visita o Fortaleza na Arena Castelão, às 18h30.