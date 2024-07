São Paulo empata com Juventude e deixa o G4 do Brasileirão

Juventude e São Paulo não saíram do zero no placar, neste domingo (21), em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto aconteceu no Mané Garrincha, em Brasília, já que a equipe de Caxias do Sul vendeu o mando de campo.

Com o tropeço na capita federal, o São Paulo chegou a 31 pontos e caiu para a quinta posição na tabela. O time paulista foi “salvo” pelo VAR no segundo tempo, após falha do goleiro Rafael.

O Juventude segue em 12ª posição com 21 pontos. A equipe teve a estreia de Jair Ventura no comando. O técnico foi anunciado nesta semana após Roger Machado deixar o clube para treinar o Internacional.

O jogo O primeiro tempo iniciou com São Paulo mais ativo, mas sem grandes emoções das duas equipes. Tanto o Tricolor como o Juventude apresentavam lentidão na busca pelo primeiro gol.

A grande chance aconteceu aos 31 com Luciano. O atacante tricolor pegou a sobra, após falta cobrada por Rafinha, e mandou uma bomba no travessão, assustando a defesa adversária.

O Juventude chegou a marcar um gol aos 31 do segundo tempo, mas foi anulado pelo VAR. Erick arriscou um chute de longa distância e contou com a falha do goleiro Rafael, após ser enganado pelo gramado. O árbitro de vídeo viu um toque de braço de Gabriel Taliari no início do lance e o placar voltou a ficar zerado.

Ainda deu tempo para o Juventude assustar o São Paulo, aos 42 da etapa final. Após bela jogada, Erick enfiou a bola para Gabriel Taliari mandar com estilo, mas o atacante viu o chute explodir o travessão.

Nos números da partida, o São Paulo teve ligeira vantagem na posse de bola (61% contra 39%), mas ambas as equipes finalizaram 10 vezes cada. O time paulista teve mais passes certos (469 contra 254), enquanto o Juventude se destacou nos desarmes (10 contra 7).

Próximos jogos Na próxima rodada, a última do primeiro turno, o São Paulo recebe o líder Botafogo no Morumbis, na quarta-feira (24), às 19h30. Já o Juventude entra em campo também na quarta, às 19h, contra o Cruzeiro no Mineirão.