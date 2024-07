Em prévia da Copa do Brasil, Red Bull Bragantino vence Athletico-PR no Brasileiro

O Red Bull Bragantino venceu o Athletico-PR por 1 a 0 neste domingo (21) pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, Raul fez o gol da vitória para os donos da casa logo aos sete minutos de jogo.

O Massa Bruta jogou o segundo tempo inteiro com um a menos. O goleiro Cleiton foi expulso nos acréscimos do primeiro tempo após falta em Erick. O árbitro deu primeiro o cartão amarelo, mas após revisão no VAR, decidiu pelo vermelho. Depois disso, Lincoln foi substituído para a entrada do goleiro reserva, Lucão, que fez uma bela defesa na segunda etapa em cabeçada de Mastriani.

Com esse resultado, o Bragantino chegou a 25 pontos e subiu uma posição na tabela, ocupando agora o nono lugar. Já o Furacão, que tem os mesmos 25 pontos, estaciona na oitava posição, a cinco pontos de distância do Bahia, primeiro time do G6.

Prévia da Copa do Brasil

Esse jogo pelo Brasileirão irá se repetir no fim do mês, mas pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Em sorteio realizado na última quinta-feira (18), foram definidos os confrontos da próxima fase da competição e um deles será justamente Red Bull Bragantino x Athletico-PR.

O jogo de ida está marcado para o dia 31 de julho e será na Ligga Arena, casa do Athletico-PR. A partida de volta vai acontecer no Nabi Abi Chedid e está prevista para o dia 7 de agosto.

Próximos jogos

Tanto Red Bull Bragantino quanto Athletico-PR agora viram a chave para a Copa Sul-Americana. As equipes voltam a campo no meio da semana pelo jogo de volta do playoff da competição.

O Massa Bruta recebe o Barcelona de Guayaquil na quarta-feira (24), às 21h30. Na partida de ida, as equipes empataram em 1 a 1. Também jogando em casa, o Furacão enfrenta o Cerro Porteño na quinta-feira (25), às 21h30. Os times também ficaram no 1 a 1 no primeiro jogo.