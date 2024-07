Hulk faz dois e Atlético-MG vence o Vasco na reestreia de Coutinho

O Atlético-MG fez o dever de casa e venceu o Vasco neste domingo (21) por 2 a 0, na Arena MRV, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na reestreia de Philippe Coutinho pelo clube carioca, quem brilhou foi Hulk, que marcou os dois gols da vitória atleticana. Agora, o camisa 7 do Galo tem 108 com a camisa do clube, 51 deles pelo Brasileirão.

O triunfo diante da sua torcida levou os comandados de Diego Milito a 25 pontos no Nacional. Já o Vasco, que vinha de quatro vitórias seguidas, estacionou nos 23.

Hulk abriu o placar aos 27 minutos de partida, de cabeça, após cruzamento de Gustavo Scarpa da direita. Ainda na etapa inicial, aos 39, o Atlético-MG ampliou em falha da defesa vascaína.

Praxedes recebeu cobrança de lateral e recuou fraco, nas costas da defesa cruzmaltina. Hulk aproveitou o passe ruim, arrancou até a área adversária e, após trombar com Léo Pelé e Léo Jardim, empurrou para o gol vazio.

No segundo tempo, o Vasco continuou com dificuldades de criar oportunidades para diminuir o marcador. Nem mesmo a entrada de Philippe Coutinho, aos 22 minutos do segundo tempo, foi capaz de mudar esse cenário. Com isso, o time de Diego Milito administrou a vantagem até o apito final.

O Atlético-MG volta a campo no próximo domingo (28), contra o Corinthians, na Arena MRV. No mesmo dia, o Vasco visita o Grêmio, na Arena Condá, em Chapecó (Santa Catarina).