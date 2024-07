Corinthians vence o Bahia, quebra jejum neste Brasileiro e deixa o Z4

O Corinthians foi até Salvador e conquistou sua primeira vitória fora de casa no Brasileirão 2024. Neste domingo, a equipe de Ramón Díaz bateu o Bahia por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada.

O gol da vitória corintiana saiu dos pés de Ángel Romero ainda no primeiro tempo. Com os três pontos conquistados, o Corinthians pulou para 18 pontos e alcançou a 14ª posição, saindo da zona do rebaixamento.

Já o Bahia não conseguiu voltar ao G4 com a derrota diante de sua torcida. A equipe comandada por Rogério Ceni segue com 30 pontos e aparece em 5º lugar na tabela do Brasileiro.

O jogo

O início do duelo foi marcado por muita movimentação das duas equipes. Os donos da casa insistiam nas jogadas por dentro, mas esbarravam no esquema do Corinthians, que esteve seguro lá atrás atuando na função com três zagueiros.

O grande lance de perigo do Bahia na primeira etapa aconteceu aos 6 minutos. Após assistência de Everton Ribeiro, Thaciano chutou com perigo, de dentro da área, assustando o goleiro Hugo Souza.

O Corinthians conseguia controlar os espaços levando a melhor nas roubadas de bola. E foi em um desses lances que nasceu o gol corintiano, aos 36 minutos. Após desarme em Everton Ribeiro, Alex Santana acionou Yuri Alberto, que tocou para Romero. O Paraguaio só teve o trabalho de cortar e bater colocado no ângulo.

O Bahia voltou para o segundo tempo mais ligado, forçando jogadas pelo lado direito, mas encontrava dificuldades na hora de caprichar no terço final.

Mesmo trabalhando melhor a saída de bola, a equipe da casa pouco incomodou o gol de Hugo Souza. Os principais lances foram com Everton Ribeiro, pegando de primeira aos 5; Iago aos 35, obrigando o goleiro a espalmar a bola, e Ademir aos 38, após chute de longa distância.

Com a vantagem no placar, coube ao Corinthians controlar a partida, apesar da pressão do Tricolor. Aos 42, por pouco Matheuzinho não fez o segundo da equipe. O lateral chutou cruzado, obrigando Marcos Felipe a fazer uma grande defesa.

O fim da partida reservou ainda uma pressão do Bahia sobre o Timão, com duas bolas na trave de Caio Alexandre, aos 45, e Rezende, aos 51 minutos.

Próximos jogos

Na próxima rodada, a última do primeiro turno, o Bahia visita o Atlético-GO no Antônio Accioly, na quarta-feira (24), às 21h30. Já o Corinthians entra em campo um dia depois, às 20h, na Neo Química Arena.