Morre Iran Lima, ator que fez Candinho na “Escolinha do Professor Raimundo”

O ator e diretor Iran Lima, mais conhecido por seu personagem Candinho Manso no programa “Escolinha do Professor Raimundo”, morreu neste domingo (21), aos 88 anos.

Sua esposa, Lucia Baruffaldi, lamentou a perda nas redes sociais e homenageou o ator: “Hoje me despeço do meu companheiro de 27 anos. Agora eu me retiro da posição de quem viveu uma vida ao teu lado, para a posição de quem o olha de longe…”

O velório ocorre na segunda-feira (22), a partir das 10h, no Crematório do Memorial do Carmo, em Caju, no centro do Rio de Janeiro. O ator será cremado às 13h.

Iran Lima se destacou ao trabalhar junto com Chico Anysio na década de 1970, fazendo parte dos programas “Chico City” e “Escolinha do Professor Raimundo”. Neste último, interpretava o personagem Candinho Manso, que era apaixonado por sua esposa, sem saber que ela o traía.

Ele também atuou como diretor, tendo sido responsável por dirigir o programa “Os Trapalhões” durante alguns anos.

Seu último trabalho na TV foi uma participação em “Milagres de Jesus”, da Record, em 2014.