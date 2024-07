Mulher é atingida por explosão no Mercado do Bosque, em Rio Branco, e sofre queimadura

A explosão de uma garrafa de álcool deixou uma mulher com o corpo parcialmente queimado na madrugada deste domingo (21), no Mercado do Bosque, em Rio Branco.

De acordo com informações da Contilnet, as chamas teriam começado na entrada dos estabelecimentos, mas foi controlado por populares antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros. Imagens divulgadas em redes sociais mostram a correria para socorrer a mulher, que foi levada ao Pronto Socorro de Rio Branco, que fica ao lado do mercado. Ela deverá passar por uma cirurgia.

Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Veja o vídeo: