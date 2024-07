Santos sofre mais um transfer ban e está proibido de contratar a dois dias da janela

O Santos sofreu mais um transfer ban da Fifa e está novamente proibido de inscrever jogadores. Isso a dois dias do início da janela de transferências do meio do ano, que começa na quarta-feira (10) e vai até 2 de setembro. A punição é datada de 2 de julho. Segundo o clube, o caso envolve uma dívida com um auxiliar do ex-treinador argentino Fabián Bustos, que esteve com ele no clube em 2022, e já há acordo entre as partes, assinado e protocolado na Fifa.

Ainda segundo o Santos, a baixa do transfer ban está prevista para esta terça-feira (9).

É o terceiro transfer ban sofrido pelo Santos somente em 2024. Em fevereiro foi por causa de uma dívida trabalhista com Bustos, demitido em julho de 2022 após 28 partidas.

Depois de resolver esta pendência, em março a proibição de contratar ocorreu por causa do não pagamento de parcelas ao Krasnodar, da Rússia, da contratação por empréstimo em 2019 do peruano Cueva. Também houve acordo para o fim da punição.

A negociação com o auxiliar de Bustos agora foi capitaneada pelo diretor-executivo Paulo Bracks, anunciado no cargo no fim de junho.

O problema surge em meio a outro impasse, a permanência do técnico Fábio Carille, que interessa ao Corinthians. Na sexta-feira (5), após vencer o Ceará por 1 a 0 na Arena Castelão, na capital cearense, pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro, o treinador desconversou sobre o assunto e disse que era preciso ligar para seu procurador, Paulo Pitombeira.

Alexandre Gallo, coordenador de futebol do Peixe, disse no mesmo dia que o clube não havia recebido qualquer contato do Corinthians e que a intenção é que Carille permaneça.

A reapresentação dos jogadores, que seria nesta segunda-feira (8), foi adiada para terça-feira (9). O time volta a campo na próxima segunda (15), para enfrentar o Ituano na Vila Belmiro, em Santos, pela 15ª rodada da Segunda Divisão, às 20h (de Brasília).