Rodrigo Faro e Polliana Aleixo recriam foto de Silvio Santos e Patrícia Abravanel

O ator e apresentador Rodrigo Faro, 50, e a atriz Polliana Aleixo, 28, recriaram uma foto do apresentador e empresário Silvio Santos, 93, com Patrícia Abravanel, 46, para o filme “Silvio”, que contará a história do sequestro da filha do fundador do SBT. O registro foi divulgado pela Imagem Filmes, responsável pela distribuição do título.

“O pai e a filha mais amados da televisão brasileira, agora nas telas dos cinemas”, escreveu a distribuidora nas redes sociais.

A trama mostrará bastidores de como o apresentador precisou lutar para proteger sua família e seu legado enquanto encarava um dos momentos mais desafiadores da sua vida: o sequestro que marcou o Brasil, segundo a sinopse.

O título é dirigido por Marcelo Antunez, responsável por produções como “Qualquer Gato Vira-lata 2” (2015), “Um Suburbano Sortudo”(2016), “Até que a Sorte nos Separe 3” (2015) e “Polícia Federal – A Lei é para Todos” (2017), que também colaborou para o roteiro.

“Silvio” chega aos cinemas brasileiro no dia 5 de setembro.