Acidente entre ônibus e van com torcedores do Corinthians deixa 3 mortos e 12 feridos

Três pessoas morreram e outras doze ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e uma van com torcedores da torcida organizada do Corinthians, na BR-262, na madrugada desta segunda-feira (8), em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o ônibus e a van bateram de frente no quilômetro 169 por volta de 1h40. A van com 15 passageiros seguia no sentido Vitória e voltava do jogo em Minas Gerais entre Corinthians e Cruzeiro realizado no domingo (7).

O delegado da PRF, Marcel Haase contou que a van invadiu a contramão e bateu no ônibus com torcedores que voltavam do jogo em Minas Gerais.



“Torcedores do Corinthians estavam voltando para a Grande Vitória, quando essa van que eles estavam invadiu a contramão da via e bateu no ônibus. A gente precisa entender se ele invadiu a contramão porque dormiu no volante, se ele fez uma ultrapassagem em local proibido ou se a visibilidade atrapalhou”, comentou o delegado.





Todas as vítimas eram da van e ficaram presas no veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover as vítimas. O motorista reserva do ônibus teve ferimentos leves.



Segundo a PRF, assim que as vítimas eram desencarceradas, as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizavam as imobilizações e o transporte para hospitais da região.

Duas pessoas morreram no local do acidente. Uma das vítimas é um homem de 37 anos. Uma terceira vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

Os passageiros foram socorridos e levados para vários hospitais. Entre as unidades de saúde estão a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória, Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante e para o Posto de Atendimento de Ibatiba.

Ainda de acordo com a PRF, alguns passageiros estavam em estado grave. A pista ficou totalmente interditada por cerca de 6 horas.

A equipe da torcida do Gaviões da Fiel do Espírito Santo informou que três vítimas foram transferidas para Vitória. Uma segue internada na Santa Casa em Cachoeiro de Itapemirim e uma mulher está em estado estável em um hospital em Iúna.

A Cleitonbus Transporte Turismo, responsável pelo ônibus envolvido no acidente, lamentou o ocorrido e que vem dando total suporte aos passageiros e motoristas envolvidos.

Disse ainda o único ocupante do ônibus que se feriu foi o motorista reserva, mas sem gravidade. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital João XXIII, em Minas Gerais. Os demais passageiros seguiram viagem em outro veículo, com previsão de chegarem ao destino nesta segunda-feira (8), por volta de 13h.

A empresa reforçou que o ônibus estava em velocidade compatível com a via e que a licença e a documentação do motorista estavam regulares.

A Buser lamentou o ocorrido na madrugada e disse que vem prestando todo o apoio aos passageiros que estavam a bordo do ônibus e contribuindo com os esclarecimentos junto às autoridades locais.

Ainda de acordo com a equipe, os torcedores eram de Vitória, Serra e Cariacica.

A Polícia Civil disse que a investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Irupi vai apurar as circunstâncias do acidente.

No local do acidente, os corpos de duas vítimas, dois homens, foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.

Mais tarde, por volta das 4h16, o serviço de transporte de cadáver foi acionado para recolher um corpo de sexo masculino em um hospital municipal de Ibatiba.

O corpo também foi encaminhado para ao SML de Venda Nova do Imigrante.