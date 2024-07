Saneacre atua para contornar crise hídrica e combater desperdício de água em Sena

Água com boa disponibilidade e pressão adequada em casa é essencial para todos, promovendo saúde e bem-estar. O governo do Acre, por meio do Serviço de Água e Esgoto do Estado (Saneacre), tem empreendido todos os esforços para melhorar a qualidade do abastecimento nos 21 municípios do interior, que estão sob sua responsabilidade.

Em Sena Madureira, o Saneacre tem empreendido ações para contornar a crise hídrica e ao mesmo tempo aperfeiçoar a qualidade da distribuição no município, principalmente em bairros da parte alta. O Jardim Primavera é uma das localidades onde os requisitos de disponibilidade e pressão adequada têm melhorado significativamente, em consequência da intervenção feita na rede de distribuição do bairro, no cruzamento das ruas Cunha Vasconcelos e Monsenhor Távora.

A medida, realizada no início de julho, interligou duas rotas de distribuição com tubulação de 150 mm, proporcionando maior vazão. Assim, 435 famílias que anteriormente recebiam água com pouca força em suas residências, agora contam com pressão ideal na rede.

Adjerbisson Mendonça, gerente do Saneacre em Sena Madureira, conta que, posteriormente a essa intervenção, a autarquia promove a conscientização dos moradores sobre o uso racional da água. “Estamos buscando melhorar todos os dias o serviço, porém também identificamos que o desperdício aqui em Sena Madureira é muito alto, e a população deve fazer a sua parte. Estamos notificando usuários que desperdiçam água em suas casas, conscientizando os moradores que não possuem torneiras-boias nas caixas d’água a aderirem e evitar deixar a água derramando”, explica.

A fiscalização começou na última quinta-feira, 18. Além do descarte desnecessário da água, o desperdício também pode causar problemas na infraestrutura das casas, das ruas e um aumento significativo na conta de água do usuário.

De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, o Informativo Hídrico do Município de Sena Madureira desta sexta-feira, 19, aponta que a medição do Rio Iaco, de onde o Saneacre capta a água para o tratamento e distribuição, foi de 0,71 cm, às 6h da manhã, constituindo uma das piores secas da história.

O Saneacre também atua no município com um caminhão-pipa para abastecer localidades mais afastadas e que sofrem com o racionamento de água, bem como instituições públicas, para que os serviços prestados à população não sejam interrompidos.

Os municípios de Acrelândia, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e a capital Rio Branco também possuem caminhões-pipas fornecidos pela autarquia para abastecimentos emergenciais.

O presidente do Saneacre, José Bestene, destaca que a gestão Gladson Cameli está se mobilizando intensamente para contornar a crise hídrica. “Medidas estão sendo adotadas diariamente, seguindo diretrizes básicas da gestão Gladson Cameli, reafirmando o compromisso com a sustentabilidade e a melhoria contínua nos serviços da autarquia, enfatizando também a colaboração mútua entre a empresa pública e a população”, explica.