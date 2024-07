Renato e dupla do Grêmio fazem apelo à torcida por recuperação no Brasileiro

Durante a conversa com a imprensa, o trio fez um apelo para que a torcida compareça aos jogos do Tricolor Gaúcho. O Grêmio volta a campo no próximo domingo (21), às 11h (de Brasília), contra o Vitória, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.