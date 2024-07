Caravana do Desenvolvimento oferta cursos gratuitos em Cruzeiro do Sul; confira

O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Acre, que reúne FIEAC, IEL, SESI e SENAI, realiza, entre os dias 15 e 26 deste mês de julho, mais uma edição da Caravana do Desenvolvimento. Depois de Rodrigues Alves, o município que recebe o mutirão gratuito de qualificação profissional é Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá.

Para atender os mais de 700 alunos inscritos nos cursos, o Sistema FIEAC disponibilizou seis unidades móveis: Cozinha Brasil, Madeira e Móveis, Alimentos, Automotiva, Construção Civil e Inclusão Digital. Além das carretas, as aulas também são realizadas no Sebrae de Cruzeiro do Sul, na Escola Estadual Dom Henrique Ruth e na Unidade Integrada SESI SENAI do Juruá.

Os cursos ofertados são os seguintes: Mecânica Automotiva, Bolos e Tortas, Pizzaiolo, Pães e Massas, Instalações Elétricas, Móveis Sob Medida, Acabamento de Móveis, Informática Básica, Alimentação Inteligente, Manutenção de Motocicletas, Desenvolvimento de Lideranças, Gestão de Pessoas e Equipe, Legislação e Práticas Trabalhistas, Manutenção de Ar Condicionado, Redação para o ENEM, Noções de Socorro de Urgência, NR -10 e Brigada de Incêndio – NR 23.

A certificação dos alunos que concluírem os cursos da Caravana do Desenvolvimento em Cruzeiro do Sul será realizada no dia 1º de agosto, a partir das 8h, no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul.