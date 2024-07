Saerb deve trabalhar até a madrugada para deter colapso na ETA; veja o que é feito

O diretor-presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), Enoque Pereira, a pedido do ac24horas, mostrou em vídeo na noite desta quarta-feira, 24, como ocorreu o colapso no tanque de sedimentação da Estação de Tratamento de Água – ETA II, nesta manhã, que interrompeu a distribuição de água para 60% da capital acreana, e indicou como o órgão deve trabalhar para remediar o problema.

No vídeo, Enoque mostra que uma espécie de muro de concreto que limitava um tanque de sedimento da ETA desabou para a margem do Rio Acre e, por isso, um trator trabalha formando uma barreira de barro. A expectativa é de que, com isso, os tubos tenham uma base por onde possam levar a água até outro tanque. A remediação deve ser concluída durante a madrugada, quando será feito um teste de funcionamento dos tubos e em caso de sucesso, o abastecimento deve voltar ao normal na manhã desta quinta-feira (25).

“É um conserto paliativo, porque o que precisamos fazer é levar essa estrutura para outro lugar onde o solo não se mova”, explicou Pereira.

Veja o vídeo: