Com pênaltis, Cruzeiro vence o Juventude e segue 100% no Mineirão pelo Brasileirão

O Cruzeiro não sabe o que é tropeçar jogando no Mineirão na atual edição do Campeonato Brasileiro! Na noite desta quarta-feira (24), a Raposa bateu o Juventude por 2 a 0, em jogo válido pela 19ª rodada do torneio nacional.

Os dois gols da partida foram de pênalti, após defensores do Juventude baterem a mão na bola dentro da área. O primeiro foi feito por William, no final do primeiro tempo, enquanto Juan Dinenno fez o segundo aos 42 da segunda etapa. O placar poderia ser ainda mais elástico se não fosse a boa partida do goleiro Gabriel, do time visitante, que fez boas defesas.

Com a vitória, o Cruzeiro de Fernando Seabra subiu para 32 pontos e assume, de forma momentânea, a quinta colocação do Brasileirão. O Cabuloso ainda pode ser ultrapassado por São Paulo , que está em campo diante do Botafogo, e Bahia, que visita o Atlético-GO mais tarde.

Do outro lado da tabela, o Juventude estacionou nos 21 pontos e segue na 12ª colocação. O time jaconero pode perder uma posição na tabela, caso o Corinthians vença o Grêmio nesta quinta-feira.

100% Essa foi a oitava vitória do Cruzeiro jogando em seus domínios na atual edição do Brasileirão. O time de Fernando Seabra tem 100% de aproveitamento nas oito partidas disputadas.

Pelo primeiro turno, o Cabuloso ainda tem uma partida atrasada diante do Internacional a ser disputada no Mineirão – ainda sem data definida pela CBF.

Próximos jogos No sábado (27), o Cruzeiro volta a entrar em campo. Às 21h30 (de Brasília), o Cabuloso vai atéo Nilton Santos, no Rio de Janeiro, para enfrentar o líder Botafogo. No mesmo dia, só que mais cedo, 19h, o Juventude recebe o Criciúma no Alfredo Jaconi.