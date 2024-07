Em jogo agitado, São Paulo empata com Botafogo, que segue líder do Brasileirão

Em um Morumbis com mais de 53 mil torcedores, São Paulo e Botafogo fizeram um grande jogo e empataram por 2 a 2, nesta quarta-feira (24), pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno.

Com o ponto conquistado fora de casa, o time carioca se garante por mais uma rodada na liderança, independentemente dos resultados de Flamengo e Palmeiras — veja a tabela atualizada.

No entanto, o Botafogo não garante o título simbólico do primeiro turno, já que o Rubro-Negro tem um jogo a menos.

O São Paulo, por sua vez, perde a 5ª posição para o Cruzeiro e agora seca o Bahia para não deixar o G6.

Pênaltis relâmpagos

A partida no Morumbis foi agitada desde o princípio. Antes mesmo dos 10 minutos de jogo, São Paulo e Botafogo empatavam por 1 a 1, com um gol de pênalti para cada lado.

Lucas Moura converteu primeiro, após falta de Bastos em Ferreira dentro da área. Cinco minutos depois, Tiquinho Soares empatou numa penalidade que ele mesmo achou, após toque de mão de defesa são-paulina flagrado pelo VAR.

Ainda na etapa inicial, o Botafogo, que perdeu nos últimos dias Júnior Santos, Eduardo e Jeffinho por problemas médicos, conseguiu a virada. O belo gol foi marcado por Cuiabano, aproveitando passe de Tiquinho.

No segundo tempo, com apoio da torcida, o São Paulo chegou ao empate em um lance de velocidade. Ferreira foi lançado por Lucas, arrancou e bateu na saída de John, que ainda tocou na bola, mas não o suficiente.