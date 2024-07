Mulher sofre acidente de moto na estrada de Boca do Acre

No início da noite desta quarta-feira (24), um acidente de moto deixou Maria das Dores Lúcio Gadelha, de 57 anos, ferida na estrada de Boca do Acre. O incidente ocorreu no quilômetro 72, enquanto a vítima retornava para casa no quilômetro 74, pilotando uma motocicleta CG 125 de cor preta.

De acordo com informações fornecidas pela própria Maria das Dores, o trecho onde ocorreu o acidente estava em obras e não havia sinalização adequada, o que contribuiu para a colisão com um rolo compressor (trator) presente no local. Com o impacto Maria foi ao solo.

A ambulância da vila Caquetá foi acionada e transportou a vítima diretamente para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Maria das Dores foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com uma possível fratura no braço esquerdo, um corte na testa e múltiplas escoriações. Apesar dos ferimentos, seu estado de saúde é considerado estável.