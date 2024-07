Romário dispara sobre Seleção: “Vai continuar se f* se não jogar para o Neymar”

“A história do futebol, das seleções campeãs, está aí. Em 70 foi o Pelé, 94 foi o Romário, 2002 foi o Ronaldo. E se não jogarem para o Neymar, o Brasil não vai ser campeão, simples assim”, disse o Baixinho, em confraternização no Rio de Janeiro dos 30 anos da conquista do Mundial de 1994.

“Já disputou duas ou três Copas, não jogaram para ele. Enquanto não jogarem para ele, enquanto não entenderem que ele que é o cara da diferença, vai continuar se f*”, concluiu.

Romário, de 58 anos, foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1994, vencida pela Seleção, e também do mundo naquele ano, quando defendia o Barcelona-ESP. Hoje senador da República, o ex-atacante atuou profissionalmente entre 1985 e 2007.

Romário atuou por Vasco, PSV-HOL, Barcelona, Flamengo, Valencia-ESP, Fluminense, Al-Sadd-CAT, FL Strikers-EUA e Adelaide United-AUS. O icônico camisa 11 também atuou pelo Brasil de 1987 a 2005.

O atacante se aposentou oficialmente em 2007, pelo Vasco. Contudo, ele atuou pelo América-RJ em 2009 e, atualmente, além de presidente do clube, é um dos jogadores da equipe – apesar de ainda não ter entrado em campo.

Neymar

Neymar foi revelado pelo Santos em 2009. Ele ficou no Peixe até 2013, quando foi negociado ao Barcelona-ESP. Depois, o jogador atuou pelo PSG e Al-Hilal, clube que defende atualmente. Além disso, o atacante integra a Seleção Brasileira desde 2010.

Ao longo da carreira, o jogador de 32 anos conquistou diversos títulos, entre eles uma Copa Libertadores (2011, pelo Santos) e Uefa Champions League (2015, no Barça). O jogador também é o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 79 gols em 128 partidas.

Neymar tem contrato com o Al-Hilal até o fim de junho de 2025.