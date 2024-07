Filha de deputado de Mato Grosso foi morta com mais de 30 facadas, diz perícia

Raquel Cattani, de 26 anos, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), foi morta com mais de 30 facadas, segundo a perícia. A produtora de queijos artesanais foi encontrada morta dentro de casa por um familiar, em um sítio na região do Pontal do Marape, em Nova Mutum, 269 km de Cuiabá.(20).

De acordo com o perito Gilmar Silva Magalhães, diversas manchas de sangue foram encontradas no local do crime e as análises preliminares apontam que Raquel tentou resistir às agressões.

“Diversas manchas de sangue no local e diversas lesões. Foram coletadas amostras de DNA para tentar chegar no agressor, mas sabemos que a vitima tentou resistir. Foram mais de 30 lesões de arma branca no corpo. “ explica.





Ainda segundo o perito, as análises mostram que Raquel foi morta na noite de quinta-feira (18), por volta de 21h, mas o corpo só foi encontrado na manhã de sexta-feira (19).

Entenda o caso Raquel Cattani, de 26 anos, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), foi encontrada morta, na sexta-feira (19), na região do Pontal do Marape, em Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá. Ela era empreendedora e atuava na produção de queijos artesanais em Nova Mutum.

A empresária deixa um casal de filhos, sendo um menino de 6 anos e uma menina de 3 anos.

De acordo com o coronel da PM, a vítima foi achada dentro de um dos quartos da casa onde vivia. O deputado estadual Gilberto Cattani e a esposa vivem em uma fazenda a cerca de 2 km de distância da propriedade onde a filha morava.

A casa onde Raquel foi morta tinha sinais de violência, contendo uma televisão quebrada. Além disso, a moto e o celular da vítima foram levados da residência.