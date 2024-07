Lembrança a Senna e pazes entre Bebeto e Romário: a festa dos 30 anos do Tetra

A festa dos 30 anos do tetracampeonato mundial da Seleção Brasileira foi além da comemoração pelo título histórico. O evento realizado no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira (19), ficou marcado por lembrança ao piloto Ayrton Senna, bronca com a atual gestão da CBF e as pazes entre os ex-jogadores Romário e Bebeto.

Em determinado momento, diversos atletas tiveram o microfone e deram algumas declarações. Após discurso de Jorginho, Romário e Bebeto reafirmaram a amizade abalada.

“Tivemos um atrito na campanha da eleição (2022), por essa p**** de política. Mais uma vez, eu te dei um passe, você fez o gol e disse: Eu te amo. Hoje é minha vez: Eu te amo”, afirmou Romário, ao lado de Bebeto, abraçados e aplaudidos por todos.

O ex-atacante Bebeto, por exemplo, lamentou que a CBF não tenha organizado um evento para a celebração do tetra.

A “falta de carinho” da entidade com a geração foi compartilhada entre outros campeões mundiais.

“Até difícil da gente falar. Hoje aqui, o Outback abriu as portas para a gente. Quem deveria fazer isso era a CBF. Nos 25 anos, fizemos uma festa linda, na Granja Comary. A CBF não abriu as portas, mas o Outback abriu, e a gente fica muito feliz por isso. Vamos curtir esse momento. É triste da gente falar. Como a Confederação Brasileira de Futebol não fez nem que fosse uma festa, que lembrassem da gente”, disse Bebeto.

A morte de Ayrton Senna, que chocou o Brasil semanas antes do Mundial, também foi lembrada. Na foto com todos os campeões mundiais, os jogadores estenderam a faixa original produzida durante a Copa do Mundo de 1994, com os seguintes dizeres: “Senna, aceleramos juntos. O Tetra é nosso!”.