Rio Branco terá Parque Cidade da Criança no Segundo Distrito

A Prefeitura de Rio Branco realizou nesta quinta-feira, 4, solenidade que dá o pontapé inicial para a construção do Parque Cidade da Criança, que será levantado no Conjunto Comara, no Segundo Distrito, ocupando uma área de 20 mil metros quadrados.

Os recursos, oriundos de convênio do Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, na ordem de mais de 10 milhões de reais, são fruto de emenda parlamentar da deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos).

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, lembrou de quando assumiu a gestão e já sonhava com um projeto do gênero voltado totalmente ao público infantil.

“A deputada Antônia Lúcia, quando eu falei com ela deste projeto, ela abraçou na hora e disse que o parque é meu e exatamente destinou 10 milhões de reais, que é praticamente o que nós precisamos para poder entregar para as nossas crianças. Assim que for aprovado, a gente parte para licitação, mas eu acredito que dentro de um ano, no máximo um ano e meio, as nossas crianças já vão estar brincando neste parque das crianças de Rio Branco, que com certeza será uma marca, não só para as crianças de Rio Branco, mas para as crianças de todo o estado”.

Antônia Lúcia acrescentou: “eu acredito nesse sonho porque é meu também. Acredito na família, nas crianças. E o Bocalom tem a marca da família. E nós sabemos que toda a sociedade civil organizada depende da família. Com certeza, lembrando que a área desse parque equivale a dois campos de futebol. É bom que se entenda isso, uma área bastante grande, portanto, um parque bastante grande”.

O secretário municipal de Infraestrutura (Seinfra), Cid Ferreira, que ficará a cargo de executar o projeto do Parque Cidade da Criança, deu uma ideia de como a obra ficará após ser totalmente concluída.

“Uma opção de lazer para, principalmente para as crianças, que receberão aqui todo tipo de brinquedo da modernidade existente. Temos a roda-gigante, nós temos aquele playground, gangorra, escorregador, enfim, todos aqueles brinquedos, a piscina, a área administrativa, os quiosques. Isso aqui vai ficar uma maravilha. São dois hectares, vinte mil metros quadrados, que receberão esse benefício da prefeitura, com a emenda da nossa deputada Antônia Lúcia, e execução da prefeitura ainda na gestão do nosso prefeito Tião Bocalom”.