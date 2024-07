Em Porto Velho, PRF apreende 50 quilos de cocaína em ônibus que saiu de Rio Branco com destino a Goiânia

A apreensão aconteceu durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta quarta-feira (3), na BR 364, próximo ao km 759, em Porto Velho. A droga estava sendo transportada em um ônibus de viagem.

Durante a fiscalização, não foram encontrados itens ilícitos com os passageiros.

No entanto, durante a fiscalização e vistoria no compartimento de bagagens, foram identificadas 3 caixas de papelão que, conforme a declaração, deveriam conter farinhas e bolachas, sendo transportadas de Rio Branco, no Acre para Goiânia, em Goiás.

O peso chamou atenção dos policiais que decidiram abrir as caixas e acabaram encontrando 50 tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 50 kg.

O responsável pela droga não estava no ônibus, mas ele foi identificado pela Polícia e será investigado.

Fonte: Rondoniaagora