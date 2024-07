Bahia vence Juventude, se mantém 100% em casa e volta ao G4

O Bahia segue imparável dentro da Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Nesta quinta-feira (4), o time treinado por Rogério Ceni venceu o Juventude por 2 a 0, em jogo válido pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e se manteve com 100% de aproveitamento dentro de seus domínios.

Em sete jogos pela competição nacional, o Esquadrão tem sete vitórias. De quebra, o resultado devolveu o clube ao G4 do Brasileirão — veja a tabela atualizada.

Agora com 27 pontos, o Tricolor ocupa a quarta colocação, atrás apenas de Flamengo (30 pontos), Botafogo (27) e Palmeiras (27). O time jaconero, por sua vez, é o 13º, com 16 pontos.

Bahia contou com brilho de seus grandes jogadores

Nesta quinta, o Bahia não conseguiu impor seu domínio desde o início da partida. Sofreu, em mais de uma oportunidade, com a pressão do Juventude na saída de bola.

Porém, retornou do intervalo muito melhor e contou com o brilho de seus grandes jogadores — Everton Ribeiro, com uma assistência para Thaciano, e Cauly, com um gol — para sacramentar mais uma vitória no Brasileiro.

Próximos jogos

O próximo desafio do Bahia é contra o Palmeiras. No domingo (7), as equipes se enfrentarão às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Já o Juventude terá pela frente o Grêmio, também no domingo, mas às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Os dois jogos serão válidos pela 15ª rodada do Brasileirão.

Bahia 2 x 0 Juventude

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas (Carlos de Pena), Everton Ribeiro e Cauly (Estupiñán); Thaciano (Biel) e Everaldo (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque (Peixoto), Jadson e Jean Carlos (Nenê); Lucas Barbosa (Ewerthon), Erick Farias (Ruan) e Gilberto (Gabriel Taliari). Técnico: Roger Machado.

Gol: Thaciano (13min2ºT) e Cauly (22min2ºT), para o Bahia.

Cartões amarelos: Jadson, Gilberto, Zé Marcos e Peixoto (Juventude).

Público: 42.445 pagantes.

Renda: R$ 1.418.602,50.

Motivo: 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Data: 4 de julho de 2024 (quinta-feira), às 19h (de Brasília).

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ).

Auxiliares: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ).

Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG).