Grêmio sai na frente, mas cede empate ao Verdão pelo Brasileiro

Grêmio e Palmeiras empataram em 2 a 2 nesta quinta-feira (4) pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio Centenário, em Caxias do Sul, o Imortal abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo com Pavón e ampliou no segundo tempo com Cristaldo de pênalti. Mas aos 28 e 31 minutos da segunda etapa o Palmeiras conseguiu o empate com Flaco López e Estêvão, respectivamente.

Com esse resultado, o Palmeiras chega a 27 pontos e fica com a terceira posição da tabela. Já o Grêmio fica com 11 pontos e estaciona na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

Próximos jogos

O Palmeiras terá um confronto direto na próxima rodada do Brasileirão. No próximo domingo (7), a equipe de Abel Ferreira enfrenta o Bahia, quarto colocado do Brasileirão e que também soma 27 pontos. O Grêmio enfrenta o Juventude também no próximo domingo.