Rio Branco baixa três posições e ocupa o 97º lugar no ranking de saneamento

O Instituto Trata Brasil divulgou o Ranking do Saneamento de 2024. O estudo é que considerado um dos mais sérios do país no assunto, leva em consideração para aferir o esgotamento sanitário índices como indicador total de atendimento de água, atendimento e tratamento de esgoto, investimento por habitante e indicador de perdas de distribuição.

A notícia não é boa para os moradores de Rio Branco. A capital acreana, conforme o estudo, piorou em relação aos números do ano passado. Em 2023, Rio Branco ocupava a 94ª posição. Este ano é a 97ª entre as 100 cidades pesquisadas.

Rio Branco fica apenas a frente de outras três cidades do Norte do país: Santarém (PA), Macapá, capital do Amapá, e Porto Velho, capital rondoniense. Os melhores resultados na Região estão em Palmas (26º) e Roraima (40º).

Um dos dados que “jogam” a capital acreana para baixo é o investimento por habitante, cerca de R$ 30 por ano, um dos menores do Brasil.

Dos 20 piores municípios do Ranking de 2024, a distribuição pelas regiões do país foi maior: sete são da região Norte, seis da região Nordeste, cinco da região Sudeste, um da Centro-Oeste e um da Sul.

Os melhores índices de saneamento do Brasil estão em Maringá (PR) e São José do Rio Preto e Campinas, ambas em São Paulo.