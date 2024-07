Agentes da RBTrans são acusados de omissão após acidente e sindicância deve ser aberta

Um acidente ocorrido no fim da manhã desta terça-feira (2), na rua Rio de Janeiro, em Rio Branco, provocou, além de um engarrafamento, a indignação de populares por causa de uma suposta omissão de agentes da Superintendência de Transporte e Trânsito de Rio Branco (RBTrans).

De acordo com informações testemunhas, um carro modelo Hyundai Creta trafegava sentido bairro/centro na rua Rio de Janeiro quando cruzou a contramão na intenção de acessar a rua Leblon, mas neste momento, um motociclista que trafegava na Rio de Janeiro sentido centro/bairro não conseguiu frear a tempo e se chocou contra o carro, caindo ao chão.

Apesar do acidente não ter deixado feridos, um engarrafamento foi se formando na rua Rio de Janeiro porque os veículos envolvidos no acidente aguardavam a perícia, e embora agentes da RBTrans estivesse há 100 metros do local, de onde o acidente era visível, eles teriam se recusado a auxiliar para uma melhor fluidez no trânsito.

“Passei lá, chamei, e estão conversando ao invés de vir organizar o trânsito. Para multar são ligeiros, estão conversando na sombra, porque eles gostam de sombra, mas pra vir ajeitar aqui não vem não”, diz um homem que registrou o momento.

Ao ac24horas, o superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, disse que tomou conhecimento do caso pela reportagem, mas prometeu que vai identificar os agentes e abrir sindicância para verificar a procedência da renúncia.

“Vamos abrir uma sindicância para saber se houve omissão e encaminhar o caso para corregedoria. Vou pedir agora pra alguém identificar esses agentes que supostamente não deram o devido apoio, que é dever do agente, para causar a segurança viária e de repente evitar até um novo acidente. Vou mandar levantar isso de imediato”, afirmou Clendes.

Veja o vídeo da denúncia: