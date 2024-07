Acreanos pagaram R$ 2,9 bilhão em impostos no 1º semestre de 2024, diz Impostômetro

Capital do estado, Rio Branco lidera o ranking das cidades em que mais se pagou impostos no período, foram R$ 114,6 milhões. Em seguida vem Cruzeiro do Sul com R$ 12,1 milhões e Sena Madureira onde foram pagos R$ 4 milhões em tributos. Já Manoel Urbano continua sendo a cidade com a menor arrecadação, R$ 31,3 mil (confira a lista completa abaixo).