Rayssa Leal posta foto em local dos Jogos Olímpicos: “Reconhecimento da pista”

A skatista brasileira Rayssa Leal postou o primeiro registro desde que chegou a Paris no último sábado (20). A medalhista olímpica compartilhou um registro fotográfico na Praça da Concórdia, com a Torre Eiffel ao fundo. As provas de skate serão disputadas na Praça a partir do dia 27 de julho.

Em registro publicado no X, antigo Twitter, Rayssa compartilhou: “Reconhecimento da Pista”. A publicação tinha mais de 22 mil curtidas 1 hora após a publicação.

A atleta já tinha usado as redes sociais, mas para mandar um recado à torcida brasileira. A atleta de 16 anos falou sobre a postura dos brasileiros durante as provas de skate.

“Espírito skatista é assim, é para a gente acertar. Uma torcendo pela outra, não tem nada de rivalidade dentro de pista. Se vocês acham que tem rivalidade, estão criando coisas na cabeça de vocês. Nunca existiu e se acontecer vai ser lá para 2070, porque na minha geração não vai ter não, isso vocês podem ter certeza”, reforçou.