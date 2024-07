Daniel Radcliffe completa 35 anos: saiba o que ele fez além do bruxo “Harry Potter”

O ator Daniel Radcliffe, que deu vida ao bruxo Harry Potter nos cinemas, completa 35 anos na terça-feira (23). Chegando também os 25 anos de carreira, o britânico é dono de um Tony Award, principal premiação do teatro, e coleciona indicações ao Emmy Awards e ao Grammy Awards.

Como protagonista da saga “Harry Potter”, o astro brilhou em oito filmes, sendo, ao lado de colegas como Emma Watson e Robert Pattinson, a parcela jovem de um elenco recheado de estrelas do naipe de Gary Oldman, Maggie Smith, Alan Rickman, Michael Gambon, Helena Bonham Carter e Ralph Fiennes.

Seu primeiro trabalho de grande alcance longe do universo de Hogwarts foi a peça “Equus”, montada em 2007. A produção foi escrita por Peter Shaffer em 1973 e contava a história de um homem que nutria um fascínio sexual por cavalos. Daniel chegou a aparecer pelado em cenas que, na época, viralizaram na internet do mundo inteiro.

Foi também atuando no teatro que o britânico de Londres conseguiu sua maior glória: um Tony Award, conquistado neste ano. O prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Musical veio graças ao sua atuação na remontagem de “Merrily We Roll Along”, musical da Broadway originalmente escrito em 1981. Daniel viveu Charley Kringas, melhor amigo do protagonista Frank Shepard, que tem seu caminho ao estrelado como compositor e produtor contado pelo musical.

Ele ainda foi indicado ao Grammy de Melhor Álbum de Teatro Musical, em 2012, por seu papel “How to Succeed in Business Without Really Trying”, musical da Broadway que venceu o Pullitzer em 1962.

No cinema, o britânico participou de longas como “Victor Frankenstein”, “Truque de Mestre 2: O Segundo Ato” e “Weird: The Al Yankovic Story”. Este último, lançado em 2023, lhe rendeu uma indicação ao Emmy Awards de Melhor Ator em Minissérie ou Telefilme. Na produção, Daniel era o próprio Weird Al Yankovic, um humorista norte-americano que se notabilizou por lançar CDs com sátiras em formato de música.