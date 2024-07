Atleta do Time Brasil diz que kit para Olimpíada é “broxante”; COB responde

Atleta brasileiro de declato, Fernando Ferreira, conhecido como Balotelli, usou as redes sociais para criticar o kit de material que recebeu da Puma para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris.

Balotelli classificou o kit como “broxante” na rede social X (ex-Twitter).

“Vocês não tem ideia do quanto foi broxante receber o material da seleção. Sempre achei que nas Olimpíadas receberíamos uma mala de materiais, com tênis, roupas e sapatilhas. Mas parece que não é bem assim pra nós”, escreveu ele (veja abaixo).

Diante da repercussão, o Comitê Olímpico Brasileiro disse que “os uniformes de responsabilidade do COB serão entregues a todos os atletas em Paris”.

Balotelli chega a usar sete sapatilhas por prova

Acontece que, no caso de Balotelli, o material de competição é responsabilidade do respectivo patrocinador de cada confederação. A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) tem acordo com a Puma.

No desabafo, o atleta explicou que sua prova de declato exige uma vasta quantidade de materiais, como diferentes sapatilhas, e, como não tem patrocinador próprio, terá que arcar com os equipamentos do próprio bolso.

“Eu faço a prova do decatlo, onde utilizo 7 sapatilhas de modelos diferentes, cada uma para prova específica. Estou indo para os Jogos Olímpicos sem patrocínio de marca esportiva, ou seja, vou investir do meu dinheiro para comprar as sapatilhas, sei que vai me ajudar muito”, escreveu.

A publicação, que saiu na manhã desta segunda-feira (22), já ultrapassou a marca de 2,4 milhões de visualizações.

CBAt afirma que está “buscando resolver a questão”

A Puma Brasil ainda não se pronunciou sobre o caso. Em nota, a CBAt se posicionou e garantiu que vai solucionar o problema.

“Todos os atletas têm canais abertos com a CBAt. E estamos buscando resolver essa questão dele e de todo atleta que tiver algum tipo de problema para que estejam tranquilos para focar na competição”, disse a entidade.

As provas do declato na Olimpíada de Paris estão marcadas para 2 e 3 de agosto. Por isso, Balotelli ainda não “fez as malas” para os Jogos.