Bombeiros buscam moto levada de sítio onde filha de deputado foi achada morta

De acordo com os bombeiros, desde o dia que o corpo de Raquel foi encontrado, não houve pistas de onde o veículo possa estar. A localização da moto deve ajudar na investigação do caso, que, ainda, permanece sem resposta sobre a motivação e autor do crime.

Conforme o boletim de ocorrência, a operação foi realizada em conjunto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. No entanto, até agora, nada foi localizado.



Investigação



Nesta segunda-feira (22), a polícia informou que os primeiros a serem ouvidos foram os pais da jovem, nesta manhã. Na sequência, serão ouvidos amigos próximos à vítima.