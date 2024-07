Queda de moto na Zona Rural de Rio Branco deixa homem ferido

Na tarde desta terça-feira (30), Francisco Paiva da Silva, de 52 anos, sofreu uma queda de moto na zona rural de Rio Branco. O acidente aconteceu no km 100 da rodovia AC-90, conhecida como Transacreana, no ramal Capela, cerca de 10 km adentro do ramal.

De acordo com informações repassadas, Francisco trafegava no sentido zona rural para zona urbana em uma motocicleta Bros de cor preta. Ao descer uma ladeira, ele encontrou uma vala no caminho e perdeu o controle da motocicleta, vindo a cair. O ramal apresentava muita poeira e pedaços de asfalto, o que contribuiu para o acidente.

A Viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima, fizeram os primeiros atendimentos no local e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Francisco foi entregue ao Setor de Ortopedia para maior avaliação com uma fratura no membro inferior esquerdo, seu estado de saúde é considerado estável.