Colisão entre motocicletas deixa dois homens feridos em Rio Branco

Uma colisão entre motocicletas deixou o entregador Raimundo Cardoso de Araújo, de 48 anos, ferido e um outro com escoriações na tarde desta terça-feira (30). O acidente ocorreu no cruzamento da rua São Raimundo com a travessa São Miguel, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Raimundo estava trafegando pela travessa São Miguel, no sentido bairro-centro, em uma motocicleta Yamaha Factor preta, placa QWN-2J67. Supostamente, ele avançou a preferencial e colidiu com outra motocicleta, uma Factor vermelha, placa QLU-1445, que seguia no sentido centro-bairro pela rua São Raimundo, conduzida por um entregador de tintas.

O impacto resultou em um traumatismo cranioencefálico (TCE) leve para Raimundo, que chegou a desmaiar e perdeu momentaneamente a memória. O outro entregador sofreu escoriações pelo corpo.

Populares que presenciaram o acidente acionaram O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros, encaminhando Raimundo ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estável. O segundo entregador foi atendido no local e não quis ser levado ao hospital.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para a realização da perícia. Após a conclusão, as motocicletas foram entregues aos empregadores das vítimas.