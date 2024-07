Em Xapuri, Polícias Civil e Militar agem rápido e prendem foragido da justiça

No último domingo, 28, uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar resultou na prisão do foragido da justiça F. de A. P. A., de 37 anos. A ação foi coordenada pela Delegacia Geral de Xapuri, que recebeu informações sobre a localização do indivíduo. Diante da urgência, um investigador da Polícia Civil deslocou-se imediatamente para o local indicado e solicitou apoio da Polícia Militar, culminando na captura do procurado.

F. de A. P. A. estava sendo procurado desde agosto de 2022, quando foi condenado a 20 anos de reclusão por homicídio qualificado, com pena a ser cumprida em regime inicial fechado. Além disso, ele também responde a outro processo por homicídio tentado.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Xapuri para os procedimentos legais. Em seguida, será transferido para o Complexo Penitenciário de Rio Branco, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Delegada Michelle Boscaro destacou a importância dessa prisão: “Por diversas vezes foram realizadas tentativas de capturar este indivíduo, considerado de alta periculosidade e que chegou a ameaçar matar qualquer policial que tentasse prendê-lo. Esta prisão é fruto de um trabalho árduo e assertivo, que demonstra mais uma vez o comprometimento das polícias com a segurança da população xapuriense.”

A operação reafirma a eficácia das forças de segurança na proteção da comunidade, reforçando a confiança na atuação das polícias Civil e Militar no combate ao crime.

Por Ascom/PCAC