Após 1ª vitória no MMA, acreano destaca sonho: “Conseguir um futuro melhor pra minha família”

O acreano Alexandre Aragão de Oliveira, 27 anos, viveu uma noite especial e inesquecível no sábado (27). Lutador de MMA, ele conquistou a primeira vitória na modalidade ao nocautear Kevin ‘The Nightmare’ com uma joelhada na cabeça no início do segundo round, no Arena Global 30, no Rio de Janeiro (RJ).

Natural de Rio Branco, Aragão iniciou nas artes marciais através do kung fu, aos 15 anos. Depois de alguns anos treinando na Academia Índio Fight, na capital acreana, em 2018 decidiu mudar-se para o Rio de Janeiro em busca do sonho de se tornar lutador profissional, apesar de todas as dificuldades para se manter no esporte.

– Minha paixão pela luta começou muito cedo. Eu tinha uns 15 anos de idade quando conheci a arte marcial com o kung fu. E me apaixonei. Desde lá não me desinteressei mais pela arte. Passei muitas dificuldades pra chegar até aqui e passo ainda, que não é fácil. Não tenho apoio nenhum. A minha família ajuda psicologicamente, mas não tem condição financeira de me ajudar, de me apoiar. Mas eu tô aqui mais pelo meu sonho, por mim, pela minha família. Pra me construir, conseguir um futuro melhor pra mim, pra minha família – afirma.

Um ano depois de chegar no Rio de Janeiro, Aragão teve o primeiro desafio em um evento de MMA, mas acabou derrotado. O resultado negativo, segundo ele, serviu de aprendizado para seguir treinando e buscando evoluir.



– Em 2019, na mesma data, dia 26 de julho, eu lutei e infelizmente perdi, mas foi uma derrota que aprendi muito. Na mesma noite tive várias experiências, conheci a mãe da minha filha e ficamos. Casamos, tive minha filha e aí, alguns anos depois, na mesma data, venho, luto e dou a volta por cima. Vinha trabalhando, correndo atrás das outras questões pessoais. Acabou que me separei da mãe da minha filha, mas graças a Deus tá dando tudo certo. Eu lutei e perdi, mas não perdi o foco, continuei treinando, treinando e treinando – destaca.



Segundo o lutador, as dificuldades no percurso para realizar o sonho não vão lhe fazer desistir. E o pensamento é já se preparar para o próximo desafio, que deve ser no Shooto Brasil, no mês de setembro.



– Depois de cinco anos parado, passando muita dificuldade, perrengue para se manter no esporte sem apoio é só na força de Jó mesmo. Mas é isso, vamos correr para cima. Nada mudou e vamos preparar para o próximo. Graças a Deus tenho todo apoio psicológico do mestre Índio, da equipe Índio Fight, em Rio Branco, do mestre Dedé (Pederneiras, da Academia Nova União). Ele me proporciona todos os treinos, um dos melhores treinos do mundo, academia, estrutura top – finaliza.



Fonte: Globo Esporte Acre