Dupla com duas armas de fogo é surpreendida pela PM no Taquari

Dois indivíduos foram surpreendidos pela Polícia Militar na tarde de terça-feira, 30, eles estavam portando armas de fogo, sendo que um deles é menor de idade, a ação ocorreu na entrada do bairro Taquari.

O grupamento tático do 2° BPM realizava patrulhamento preventivo e ostensivo nas ruas do bairro, quando foram abordados por populares que fizeram uma denúncia de indivíduos que estariam escondidos em uma casa abandonada na entrada do bairro.

Os militares fizeram o deslocamento até o local e realizaram a aproximação a pé, ao chegarem na frente da casa, a equipe visualizou o menor com uma arma de fogo, tipo escopeta, calibre .12 desmontada, rapidamente foi feito o cerco tático impedindo que o suspeito tivesse possibilidade de fuga.

Enquanto parte da equipe abordava o suspeito, outros policiais faziam a varredura na parte superior da casa onde foi encontrado outro suspeito com outra arma na cintura, uma pistola 380 com 18 munições intactas. Após as identificações foi dada voz de prisão ao maior e de apreensão ao menor e ambos foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os procedimentos legais.

Por Ascom/PMAC