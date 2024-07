Publicadas inscrições para processo seletivo de docentes, instrutores e monitores ao Iapen

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) publicou nesta quarta-feira (31), no Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado preliminar das inscrições do processo seletivo do banco de docentes, instrutores e monitores para execução do curso de formação para agentes de polícia penal.

Os candidatos que desejarem entrar com recurso contra o resultado preliminar poderão fazê-lo até o dia 7 de agosto, nos termos do edital do certame. O formulário para interposição de recurso deve ser entregue na Escola do Servidor Penitenciário, no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (CIEPS) no Portal da Amazônia, em Rio Branco.

A lista divulgada contém o nome do candidato, tipo de inscrição, eixo e disciplina que pretende trabalhar, além da informação sobre deferimento ou indeferimento e a justificativa.