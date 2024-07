No Acre, cantor perde visão devido à diabetes e espera há 1 ano por cirurgia

O cantor Ferdiney Rios, um dos mais conhecidos da capital acreana, tem enfrentado sérios problemas de saúde decorrentes da diabete. O artista já perdeu a visão do olho esquerdo e pode perder completamente a visão se não fizer um procedimento cirúrgico. Ele vem organizando uma feijoada para arrecadar dinheiro e custear uma cirurgia, já que espera há um ano pelo procedimento.

“Situação bem complicada, fiquei internado ultimamente por 15 dias, já perdi a visão do olho esquerdo, fiz uma cirurgia e hoje só consigo ver vultos do lado esquerdo”, conta.

Ferdiney relata que no próximo mês de outubro completa um ano que aguarda uma cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Agora em outubro vai fazer um ano que estou aguardando para ser chamado pela Sesacre para fazer a cirurgia. A própria médica disse para eu procurar o Ministério Público, estou correndo contra o tempo e por isso estou realizando essa feijoada para arrecadar dinheiro”, conta.

A feijoada vai ser realizada no próximo domingo, 4, a partir das 8 horas da manhã, na Rua Brasileia, no Bairro Vila Betel, onde Ferdiney mora e é presidente da Associação de Moradores. Por ser muito conhecido pela carreira musical, a feijoada vai contar com a presença de mais de 22 atrações de artistas como Sandra Melo, Edu Casseb, Pegada Prime, entre outros.

Os ingressos custam R$ 15 sem a feijoada e R$ 30 com o almoço incluso. Ferdney Rios foi uma das atrações do Festival do Macaxeira, realizado pela Associação Comercial e a prefeitura de Rio Branco no último mês de junho. “Eu não sou de reclamar, mas tem sido muito difícil. Quem sabe do meu problema e me vê cantando, pergunta como eu consigo, porque até as luzes do palco me incomodam, o olho que eu vejo faz com que eu me sinta mal, mas tenho certeza que vai dar certo”, diz o cantor.