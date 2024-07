Marta é expulsa contra a Espanha e chora em possível adeus da Seleção Brasileira

Camisa 10 da Seleção Brasileira Feminina de futebol, Marta pode ter se despedido da equipe nacional nesta quarta-feira (31).

A jogadora eleita seis vezes melhor do mundo foi expulsa ainda no primeiro tempo do confronto com a Espanha, pela fase de grupos da Olimpíada de Paris, e deixou o campo chorando. O jogo ainda está em andamento e as equipes empatam por 0 a 0.

Aos 50 minutos da etapa inicial, Marta foi disputar uma bola na entrada da área e acabou levantando demais o pé, acertando a cabeça da espanhola Olga Carmona. O árbitro norueguês Espen Eskas expulsou a brasileira imediatamente.

Antes dos Jogos Olímpicos, Marta havia dito em entrevista à CNN Brasil que este seria seu último ano na Seleção Brasileira. Mesmo que o Brasil classifique para o mata-mata, a meio-campista terá que cumprir suspensão nas quartas de final.

Com seis Olimpíadas no currículo, a camisa 10 da Seleção Brasileira tem duas medalhas de prata, conquistadas em Atenas 2004 e Pequim 2008.