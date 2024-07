19 acreanos acertam a quadra e faturam mais de R$ 13 mil na Mega

O sorteio do concurso 2.755 da Mega-Sena foi realizado na noite desta terça-feira (30), em São Paulo. Três apostas acertaram as seis dezenas e vão dividir o prêmio de R$ 102.668.082,56. Os números sorteados foram: 07 – 13 – 17 – 33 – 41 – 58.

A sorte também sorriu para 19 apostadores acreanos que acertaram a quadra e faturaram mais de R$ 13 mil no total. Entre eles, 17 apostas levaram pouco mais de R$ 500 cada, uma aposta ganhou mais de R$ 1.500, e outra faturou mais de R$ 3 mil, somando R$ 13.215,44. Os ganhadores são 2 de Cruzeiro do Sul, 14 de Rio Branco e 3 de Sena Madureira.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, as apostas vencedoras do prêmio principal são de Ipatinga (MG), Varginha (MG) e Indaiatuba (SP). Cada um dos vencedores vai receber R$ 34.222.694,19. A aposta de Indaiatuba foi realizada pelo internet banking da Caixa, enquanto os jogos de Ipatinga e Varginha foram feitos presencialmente em casas lotéricas. Os três vencedores optaram por apostas simples, de seis números.

Além dos ganhadores principais, 253 apostas acertaram a quina e levaram R$ 18,8 mil cada, enquanto outras 13.415 apostas ganharam R$ 508 cada com a quadra.