Provas do concurso do Banco Central serão aplicadas no dia 4 de agosto

As provas do concurso do Banco Central serão realizadas no dia 4 de agosto em todas as capitais do país.

Previsto inicialmente para o dia 19 de maio deste ano, o certame foi adiado em razão da situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul.

O concurso público do BC oferece 100 vagas para o cargo de Analista e será realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Veja publicação no Diário Oficial da União:

https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-8-bcb-de-28-de-maio-de-2024-562604671