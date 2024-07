Proprietários são notificados para retirada de motos em Brasiléia

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (DETRAN/AC) divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (16) uma notificação a donos de 637 veículos estrangeiros estacionados no pátio da instituição em Brasiléia, para a quitação de débitos e retirada nos próximos 10 dias, caso contrário, os bens podem ir a leilão.

De acordo com a lista de veículos publicada (veja abaixo), a maioria dos automóveis são classificados como motocicletas e motonetas de marcas estrangeiras que não são comercializadas no Brasil.

Veja a lista de veículos:

notificadetran