Leite, banana, arroz e café elevam custo da cesta básica no Acre

A Secretaria de Planejamento do Acre (Seplan), por meio do Departamento de Estudos de Pesquisa e de Indicadores (Deepi), realizou, durante o mês de junho, a pesquisa de custo da cesta básica em Rio Branco. No período, quatro produtos tiveram redução de preço, sendo os mais expressivos: feijão (-4,50%) e farinha de mandioca (-2,59%).

De acordo com os dados colhidos, houve aumento de preços na cesta básica alimentar (1,49%), de limpeza doméstica (0,32%) e de higiene pessoal (0,56%), em comparação com mês anterior. Em junho, leite (6,79%), banana (3,75%), arroz (3,61%) e café (2,72%) foram os itens com maior aumento de preços em relação a maio. O custo total da cesta básica alimentar para um indivíduo foi de R$ 559,27, tendo sido observado um aumento de R$ 8,19 em comparação com o mês anterior.

Na cesta de limpeza doméstica, quatro itens tiveram redução de preço, sendo os mais significativos: água sanitária (-2,21%), sabão em barra (-1,36%) e detergente (-1,13%). Já na cesta de higiene pessoal, os itens que tiveram redução de preço foram papel higiênico (-0,88%) e absorvente (-0,87%).

Os dados foram coletados em 57 estabelecimentos comerciais, compostos por mercados varejistas de grande, médio e pequeno porte, açougues e panificadoras, distribuídos em 39 bairros de Rio Branco.

Fonte: Agência de Notícias do Acre