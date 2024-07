Rio Branco terá Festival de Pipas no próximo sábado (20)

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 3° Batalhão, planejou uma ação criativa para orientar o público que gosta de empinar pipas. No próximo sábado, 20, o Arena Racer, localizado na Estrada do Quixadá, Km 3, em Rio Branco, às 9 horas, será palco do Festival de Pipas, que contará com a parceria de diversos órgãos governamentais, organizações e entidades.

O evento tem como objetivo incentivar a prática consciente de empinar pipas, orientando sobre a importância de se utilizar linhas sem cerol e de se buscar espaços adequados para a atividade, que pode representar um risco para as redes elétricas, ciclistas, motociclistas e pedestres, caso não sejam observados cuidados básicos.

Com uma programação diversificada, o festival contará com palestras educativas, que abordarão a segurança na prática de empinar pipas, além de oficinas de confecção de pipas para crianças e adultos, que poderão aprender a fazer seus próprios modelos de forma divertida e segura.

Os visitantes também poderão participar de atividades recreativas, sorteios e apresentações culturais que prometem animar o dia. O evento é uma oportunidade de lazer para a comunidade, aliando educação e diversão à conscientização sobre a importância da segurança no uso de pipas.

Agência de Notícias do Acre