Princesa do Solimões x Rio Branco-AC: Prováveis escalações, horário

Princesa do Solimões e Rio Branco-AC se enfrentam neste sábado (13), às 17h (de Brasília), no estádio Gilberto Mestrinho (Gilbertão), em Manacapuru. O duelo é válido pela 13ª rodada da Série D do Brasileiro.

O último encontro entre o Tubarão Estrelão aconteceu pela segunda rodada do primeiro turno. Na partida, as equipes empataram em 0 a 0, no dia 4 de maio.

Invicto há dois jogos e dentro da zona de classificação para a próxima fase, o Princesa do Solimões ocupa atualmente a 3ª posição do grupo A1 da Série D, com 19 pontos somados. O Tubarão retornou ao G4, graças a um resultado expressivo fora de casa na última rodada. Jogando na capital amazonense, a equipe de Manacapuru venceu o Manaus por 2 a 0.

O Rio Branco-AC está em ritmo de despedida da temporada do futebol profissional e apenas cumpre tabela. O time está na sétima e penúltima posição com 12 pontos e empatou com o Humaitá por 2 a 2 na última rodada.

Princesa do Solimões – técnico: Nailton Garcês (auxiliar)

Para esta partida diante do Rio Branco, o Princesa terá alguns desfalques importantes. Além do lateral Marcelo, do meia Christopher e do atacante Léo Itaperuna, que estão em processo de transição após tratamento de lesões, os atacantes Max e Romário estão entregues ao departamento médico e também estão indisponíveis.

Expulsos na vitória sobre o Manaus, o goleiro Jonathan Braz, o zagueiro Rodolfo e o treinador Sérgio Duarte cumprem suspensão automática e desfalcam o Tubarão. Por outro lado, o zagueiro Cris Lopes está recuperado e à disposição do preparador de goleiros Nailton Garcez, que comandará o time no duelo deste sábado.

Provável escalação: Robert; Esdras, Douglas, Eric e Wesley; Victor Léo, Serginho, Lucas Góes, Allefe, Kaique e Jonas

Desfalques: Marcelo Costa, Christopher, Léo Itaperuna, Max e Romário (DM), além de Jonathan Braz, o zagueiro Rodolfo e o treinador Sérgio Duarte (suspensos)

Rio Branco-AC – Técnico: Marcelo Brás

O técnico Marcelo Brás relacionou 24 jogadores para a partida – 13 deles se despedem do Estrelão após o jogo, conforme adiantou o presidente Valdemar Neto. o Estrelão fechou fechou a preparação na tarde dessa sexta-feira (12), no CT do Manauara, na capital amazonense.

Provável escalação: Arthur (Gigante), Índio, Goku, Yuri, Jackson, Querobino, Marquinhos, Márcio, Felipe Hulk, Keslley e Vytinho

Árbitro: Francisco Naydson Albuquerque de Souza – CE

Assistente 1: Whendell Saraiva da Silva – AM

Assistente 2: Adriana Costa Farias – AM

Quarto árbitro: Rafael Ramos Tourinho – AM

Analista de campo: Luis Claudio Rodrigues da Costa – AM