Humaitá x Manaus: escalações prováveis, e onde acompanhar

Humaitá e Manaus se enfrentam neste sábado (13), pela 13ª e penúltima rodada do grupo A1 do Campeonato Brasileiro Série D. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no estádio Florestão, em Rio Branco.

O Tourão de Porto Acre segue em ritmo de despedida da temporada do futebol profissional e apenas cumpre tabela. O Humaitá empatou por 2 a 2 com o Rio Branco-AC na última rodada e continua na lanterna com apenas um ponto.

O Manaus briga pela classificação à segunda fase e ocupa a quinta posição com 18 pontos, atrás do Trem-AP, que tem a mesma pontuação na quarta posição, pelo critério de saldo de gols (-2 contra 0). O Manaus perdeu para o Princesa do Solimões por 2 a 0 na última rodada.

Os dois times se enfrentam pela última vez na segunda rodada e o Manaus venceu por 1 a 0, em casa.

Humaitá – Técnico: Elison da Silva

O Tourão de Porto Acre tem dois reforços para o confronto: o zagueiro Yarles e o lateral-direito Matheus Capelasso, que cumpriram suspensão contra o Rio Branco-AC. Em contrapartida, o treinador Elison da Silva tem quatro desfalques. O zagueiro Diego, que foi expulso na última partida, vai cumprir suspensão automática. O volante Lima, com joelho machucado, segue fora. O volante Pisika e o meia Ryan, ambos com problemas musculares na coxa, também ficam fora de ação. O 11 inicial não foi divulgado.

Manaus – Técnico: Renatinho Potiguar

Para esse duelo, o técnico Renatinho Potiguar não poderá contar com o atacante Rodrigo Fumaça, que foi expulso na última partida. De resto, o treinador deve mandar a campo a mesma base que perdeu para o Princesa do Solimões na última rodada.

Provável escalação: Vinícius; Caio Hila, Jefferson Reis, Gabriel Recife e Miliano; Gustavo, Felipe Tiririca e Adenilson; Roney (Denis), Ibiapino e Renanzinho.

Desfalque: Rodrigo Fumaça (suspenso)

Árbitra FIFA: Thayslane de Melo Costa (SE)

Árbitro Assistente 1: Rener Santos de Carvalho (AC)

Árbitro Assistente 2: Roseane Amorim da Silva (AC)

4º Árbitro: Marcelo de Oliveira Silva (AC)

Analista de Campo: Gilsomar Lopes da Silva (AC)