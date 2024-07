Dia do Rock: Eloy Casagrande e mais brasileiros marcam o atual cenário

O Dia Mundial do Rock, comemorado em 13 de julho, homenageia o estilo que revolucionou o mundo da música e o comportamento social da juventude na segunda metade do século XX. Bandas como Biquíni Cavadão, Skank, Os Paralamas do Sucesso, Titãs, O Rappa, Legião Urbana e Mutantes marcam a história do cenário do rock n’ roll nacional.

A data é comemorada especialmente no Brasil, graças a uma campanha promovida por duas rádios paulistas em 1990. Os estadunidenses, por exemplo, preferem celebrar a data em 9 de julho.

Na era em que o sertanejo, o pop e o funk dominam os aplicativos de música aqui no País, o rock segue sendo um expoente de importância e impacto, conquistando os ouvidos de diversas idades e com forte presença do estilo raiz.

Dia do Rock: a história no Brasil e os seus grandes nomes

Nascido nos anos 1950, nos Estados Unidos, o rock n’ roll começou a aparecer no Brasil ainda naquela década, com algumas regravações de sucessos do gênero musical americano por cantores como Cauby Peixoto. Canções como “Ronda das Horas” e “Rock and Roll em Copacabana” já traziam as primeiras referências do gênero.

Nos anos 1960, o rock começou a ganhar mais espaço em território nacional, com o surgimento da Jovem Guarda, que apresentou nomes como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wanderléa e Golden Boys.

Já no final dos anos 60 e metade da década de 1970, o grupo Mutantes e Secos e Molhados começaram a conquistar o coração da juventude. Mas foi só em 1980 que o gênero musical se consagrou no Brasil, apresentando o movimento Rock Brasil.

Bandas de grande sucessos surgiram nesse período, como Legião Urbana, Capital Inicial, Barão Vermelho, Titãs, Kid Abelha, Engenheiros do Hawaii, Uns e Outros, Biquíni Cavadão, Plebe Rude, RPM, Nenhum de Nós, Os Paralamas do Sucesso e Blitz, entre muitas outras.

Nessa época, pela forte presença do gênero no País, o festival Rock in Rio surgia. A primeira edição aconteceu em 1985, com super astros nacionais e internacionais presentes no line-up.

O sucesso não só abriu os caminhos para o crescimento do estilo no mercado brasileiro, como influenciou o surgimento de outras icônicas bandas na década seguinte. Confira os nomes que marcam a década de 1990:

Chico Science e Nação Zumbi

Mamonas Assassinas

Skank

Charlie Brown Jr

O Rappa

Planet Hemp

Pato Fu

Mundo Livre S/A

Raimundos

Cássia Eller

Sepultura

Angra

Em meados do início da década 2000, uma nova onda de músicos e grupos surgiam com uma pegada mais modernizada do estilo, mas ainda com forte influência do passado. Veja os nomes de peso dessa época:

Los Hermanos

Moptop

NX Zero

CPM 22

Dead Fish

Cachorro Grande

Pitty

Outros destaques como Detonautas Roque Clube, Fresno, Tihuana, Bidê ou Balde, Matanza, Móveis Coloniais de Acaju, CSS (Cansei de Ser Sexy), Ludov, Leela, Mombojó, Vanguart e Shaman não podem ficar fora da lista.

Dia do Rock: qual o atual cenário?

Ao longo dos anos, o rock foi se modernizando, ganhando uma nova cara e criando estilos independentes a partir de suas influências. Novos rostos e nomes vão surgindo, representando a tendência atual de explorar e mesclar novos sons, revelando um estilo em constante evolução. Confira alguns nomes que marcam o cenário atual do rock brasileiro:

Eloy Casagrande

O músico paulista de 33 anos é amplamente reconhecido como o melhor baterista brasileiro da atualidade há mais de uma década, chegando a ser eleito o melhor baterista de metal do mundo, pelos portais especializados Drumeo e Modern Drummer.

Ex-integrante da Sepultura, atualmente ele é o novo baterista do Slipknot, grupo de rock metal americana.

Kiko Loureiro

Visto como um dos melhores guitarristas do Brasil, o carioca Kiko Loureiro foi convidado, em 2015, para fazer testes para entrar na banda americana de thrash metal, Megadeth, devido sua evidência no Angra e em seus trabalhos solo.

Ao lado dos Megadeth, Kiko fez diversas turnês e ainda gravou álbuns de grandes elogios. Porém, no final de 2023, o músico acabou deixando o grupo, para se dedicar mais à sua família.

Fabrizio Moretti

O baterista Fabrizio Moretti não é um músico contratado, e sim um membro-fundador de um grupo estrangeiro gigante. O carioca se mudou para os Estados Unidos com apenas três anos. Lá, ele conheceu Julian Casablancas, Nikolai Fraiture, Nick Valensi e Albert Hammond Jr ainda na escola e, com eles, montou o The Strokes, em 1998.

Fabrizio permanece até hoje na banda, com participação em todos os seis álbuns de estúdio lançados pelo grupo. Apesar de bastante americanizado, o baterista já teve um projeto paralelo com o também carioca Rodrigo Amarante (dos Los Hermanos), intitulado Little Joy.

Nomes como Mateus Asato, Mauro Refosco, Marcus Castellani, EV Martel, Fernando Rosa, Rafael Moreira, Andreas Kisser e Heitor TP também são referências quando o assunto é rock nacional atual.

Scalene

A banda ganhou destaque com seu ritmo de metal alternativo ao participar do reality show musical Superstar. Hoje reúne diversos sucessos, e com o álbum Éter, segundo do grupo, levou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock Brasileiro em 2016.

Fresno

Uma das principais nomes de rock nacional da atualidade, sua formação é composta por Lucas Silveira, Gustavo Mantovani e Thiago Guerra. O trio conquista o público com o seu ritmo que leva influências do pop punk, pop rock e até indie rock. Em 2013, Fresno levou para casa o prêmio de Melhor Artista Brasileiro no MTV EMA.

Terno Rei

Formada em 2010, o grupo mistura influências do rock alternativo, indie e pop, criando composições incríveis e ganhando cada vez mais fãs Brasil afora.

O grupo ganhou visibilidade no País com o seu aclamado álbum Violeta, lançado em 2019, com hits “Dia Lindo”, “Yoko” e “Solidão de Volta”. Em 2022, Terno Rei lançou seu quarto álbum de estúdio, denominado Gêmeos.

Selvagens à Procura da Lei

Grande destaque no rock nacional, o grupo cearense apresenta muita influência do rock brasileiro dos anos 1980 e uma pitada de indie. “Despedida” e “Tarde Livre” são alguns dos destaques do grupo.

Black Pantera, Vanguart, Boogarins, Menores Atos, Vivendo do Ócio e The Mönic também são nomes importantes do rock nacional mercado atual brasileiro.

Fonte: O POVO