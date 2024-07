Cruzeiro x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo, horário, palpites e escalações

Cruzeiro e Red Bull Bragantino duelam no Mineirão, neste sábado (13), a partir das 16h (de Brasília), pela abertura da 17ª rodada do Brasileirão.

A Raposa segue embalada e cada vez mais próxima do G-4. Na última rodada, a equipe comandada por Fernando Seabra visitou o Grêmio no estádio Centenário, e venceu por 2 a 0. Agora, ocupa a 6ª posição, com 26 pontos, e pode ultrapassar o São Paulo, 5º, com 27.

Já o Braga vem de derrota amarga justamente para o São Paulo, por 2 a 0, e busca se reaproximar do pelotão da frente. Nos últimos cinco jogos, a equipe paulista tem duas vitórias, um empate e duas derrotas. Tem a “vantagem” de estar com um jogo a menos que alguns concorrentes.

Onde assistir a Cruzeiro x Red Bull Bragantino?

A partida entre Cruzeiro e Bragantino terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view).

Palpites para Cruzeiro x Red Bull Bragantino:

André Donke: Cruzeiro 2 x 1 Bragantino

Rafael Marques: Cruzeiro 1 x 1 Bragantino

Ubiratan Leal: Cruzeiro 2 x 0 Bragantino

Prováveis escalações de Cruzeiro x Red Bull Bragantino:

No Cabuloso, Fernando Seabra conta com quatro novidades. Inscritos, os reforços Cássio, Matheus Henrique, Lautaro Díaz e Kaio Jorge foram relacionados e podem estrear. Lucas Silva, livre de suspensão, também volta, enquanto Marlon, Rafa Silva e Dinenno estão machucados.

O provável Cruzeiro para o duelo é: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Barreal e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Gabriel Veron.

Para a partida em Belo Horizonte, o Braga tem o retorno do lateral Andrés Hurtado, que estava com o Equador na Copa América, do volante Matheus Fernandes, recuperado de lesão, e do atacante Helinho, após cumprir suspensão. O volante Jadsom, por sua vez, segue fora, assim como na rodada anterior.

O provável Braga é formado por: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Mosquera e Sasha.

Arbitragem de Cruzeiro x Red Bull Bragantino:

Árbitro: Savio Pereira Sampaio

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Lucas Costa Modesto

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira