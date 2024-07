Mega-Sena sorteia hoje 13/07 prêmio estimado em R$ 15 milhões

A Mega-Sena 2748 vai sortear um prêmio estimado em R$ 15 milhões neste sábado (13). O sorteio vai ser realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como e até quando posso apostar na Mega Sena?

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas, pela internet neste link ou no app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5,00 e as dezenas sorteadas vão ser conhecidas às 20h. Bom lembrar que a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada uma.