Presidente da OAB do Acre é indicado para integrar o STJD

O presidente da Ordem dos Advogados. Seccional Acre, anunciou nas redes sociais nessa quinta-feira, 11, que foi indicado para integrar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD).

O tribunal é a maior instância de julgamentos relativos ao futebol no Brasil. Aiache será o primeiro acreano a ocupar a função.

“Ser indicado para um cargo honorífico de tamanha relevância no desporto brasileiro é, em si, uma enorme responsabilidade e estarei comprometido a servir com integridade e justiça, buscando sempre elevar os valores do esporte e do direito desportivo em nosso país”, disse Rodrigo Aiache.